Названа дата презентации новых смартфонов Samsung

Большая летняя презентация Samsung Galaxy Unpacked, на которой представят новые устройства, пройдет в августе. Об этом сообщает компания.

Предполагается, что на презентации покажут складные Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, умные часы Galaxy Watch 4, а также флагман Galaxy S21 FE. В компании отмечается, что мероприятие пройдет 11 августа в режиме онлайн-трансляции в 17:00 мск. Ранее «ФедералПресс» писал о том, сколько будут стоить наушники Samsung Galaxy Bud2.