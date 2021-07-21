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Названа дата презентации новых смартфонов Samsung

РИА "ФедералПресс"
58 минут назад
Большая летняя презентация Samsung Galaxy Unpacked, на которой представят новые устройства, пройдет в августе. Об этом сообщает компания.
Названа дата презентации новых смартфонов Samsung
Фото: unsplash.comunsplash.com
«Мы живем в эпоху быстрых перемен. < > Сейчас как никогда становятся актуальны гибкие и универсальные мобильные устройства, соответствующие ускоренному темпу нашей жизни и позволяющие наслаждаться каждым ее моментом», – говорится в сообщении.
Предполагается, что на презентации покажут складные Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, умные часы Galaxy Watch 4, а также флагман Galaxy S21 FE. В компании отмечается, что мероприятие пройдет 11 августа в режиме онлайн-трансляции в 17:00 мск. Ранее «ФедералПресс» писал о том, сколько будут стоить наушники Samsung Galaxy Bud2.
Наука и техника,ФедералПресс,
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