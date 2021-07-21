В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ученые нашли новые неизвестные вирусы во льдах Тибета

РИА Новости Крымиещё 10
24 минуты назад
Американские биологи нашли на Тибете три десятка неизвестных науке вирусов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Microbiome, вирусы найдены в образцах древнего льда.
Тысячелетние вирусы нашли во льдах Тибета
Фото: © Sputnik© Sputnik
Проанализировав два образца льда, отобранных на леднике Гулия 6 лет назад, ученые нашли ДНК 33 вирусов, 28 из которых оказались совершенно неизвестными науке и непохожими на современные. Остальные четыре относятся к бактериофагам. По мнению исследователей, они, скорее всего, зародились в почве или растениях, а не в животных или людях.
При этом, более половины вирусов ожили после того, как лед растаял. По мнению ученых, это очень важный момент, поскольку в последние годы таяние ледников Тибета ускорилось, а вместе с ними "оттаивают" и вирусы. Также ученым удалось установить, что такие вирусы "могут процветать в экстремальных условиях" и "умеют заражать клетки в очень холодных условиях".
Также отмечается, что ученые нашли сверхчистый способ стерилизации льда, позволяющий избежать заражения образца современными микробами.
"Возможно, этот метод поможет найти генетические последовательности и в других экстремальных ледовых обстановках, например на Марсе, Луне или ближе к нам — в пустыне Атакама", — цитирует издание исследователей.
У вирусов нет общего универсального гена, поэтому их идентификация и присвоение им имени проходит в несколько этапов. Для этого сравнивают наборы генов новых вирусов и известных, уже занесенных в базы данных.
Авторы находки рассчитывают что их исследование поможет проследить историю эволюции вирусов и лучше понять процессы изменения окружающей среды.
Наука и техника,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители