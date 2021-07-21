Тысячелетние вирусы нашли во льдах Тибета

Американские биологи нашли на Тибете три десятка неизвестных науке вирусов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Microbiome, вирусы найдены в образцах древнего льда.

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Проанализировав два образца льда, отобранных на леднике Гулия 6 лет назад, ученые нашли ДНК 33 вирусов, 28 из которых оказались совершенно неизвестными науке и непохожими на современные. Остальные четыре относятся к бактериофагам. По мнению исследователей, они, скорее всего, зародились в почве или растениях, а не в животных или людях.

При этом, более половины вирусов ожили после того, как лед растаял. По мнению ученых, это очень важный момент, поскольку в последние годы таяние ледников Тибета ускорилось, а вместе с ними "оттаивают" и вирусы. Также ученым удалось установить, что такие вирусы "могут процветать в экстремальных условиях" и "умеют заражать клетки в очень холодных условиях".

Также отмечается, что ученые нашли сверхчистый способ стерилизации льда, позволяющий избежать заражения образца современными микробами.

"Возможно, этот метод поможет найти генетические последовательности и в других экстремальных ледовых обстановках, например на Марсе, Луне или ближе к нам — в пустыне Атакама", — цитирует издание исследователей.

У вирусов нет общего универсального гена, поэтому их идентификация и присвоение им имени проходит в несколько этапов. Для этого сравнивают наборы генов новых вирусов и известных, уже занесенных в базы данных.