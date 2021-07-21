Россия показала ядерный «Зевс»

Агентство напоминает, что «Зевс» создается «для полетов к планетам Солнечной системы».

Имеющиеся у космического ядерного буксира возможности позволят «Зевсу» прикрыть зоны радиусом 2200 километров (если мощность радиолокационной аппаратуры составит 50 киловатт) или 4300 километров (200 киловатт).