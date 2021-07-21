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Россия показала ядерный «Зевс»

Lenta.ru
40 минут назад
Российское конструкторское бюро (КБ) «Арсенал» презентовало на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021) макет космического ядерного буксира «Зевс», который получит энергодвигательную установку мегаваттного класса. Соответствующие снимки РИА Новостипоказало в своем Telegram-канале.
Россия показала ядерный «Зевс»
Фото:  АО "Конструкторское бюро "Арсенал" АО "Конструкторское бюро "Арсенал"
Агентство напоминает, что «Зевс» создается «для полетов к планетам Солнечной системы».
В июле РИА Новости, ссылаясь на материалы КБ, сообщило, что данный космический аппарат может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника.
В мае агентство, ссылаясь на материалы Исследовательского центра имени Келдыша, сообщало, что космический ядерный буксир «Зевс» с энергодвигательной установкой мегаваттного класса можно задействовать в российской системе противовоздушной обороны.
Имеющиеся у космического ядерного буксира возможности позволят «Зевсу» прикрыть зоны радиусом 2200 километров (если мощность радиолокационной аппаратуры составит 50 киловатт) или 4300 километров (200 киловатт).
«Во втором случае в зону его действия войдет все воздушное пространство России и часть пространства сопредельных государств», — отметили в центре имени Келдыша.
Наука и техника,Наука,РИА Новости,Россия,
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