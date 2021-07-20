Умер специалист физик-ядерщик Василий Глухих

Василий Глухих проработал в институте с 1953 года. Он руководил исследованиями и разработкой лазеров непрерывного и импульсно-периодического действия, занимался созданием инженерно-физической базы термоядерной энергетики.Глухих — один из основоположников теории и основ проектирования магнитогидродинамических электрических машин с жидкометаллическим рабочим телом.