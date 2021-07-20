Умер специалист физик-ядерщик Василий Глухих

Бывшему директору и почётному руководителю петербургского НИИ электрофизической аппаратуры было 92 года.
Фото: © NASA / НИИЭФА им. Д.В.Ефремова, ОИТ© NASA / НИИЭФА им. Д.В.Ефремова, ОИТ
Причина смерти не уточняется.
Василий Глухих проработал в институте с 1953 года. Он руководил исследованиями и разработкой лазеров непрерывного и импульсно-периодического действия, занимался созданием инженерно-физической базы термоядерной энергетики.Глухих — один из основоположников теории и основ проектирования магнитогидродинамических электрических машин с жидкометаллическим рабочим телом.
Он был удостоен различными правительственными наградами, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.