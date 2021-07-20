Ученые предложили утилизировать пластик с помощью насекомых

Ученые изучают "производительность труда" этих насекомых при разных температурах, подбирают оптимальные режимы. А в разработке находятся еще несколько утилизаторов полистирола, в частности, большой мучной хрущак и восковая огневка, которой по зубам даже плотные полиэтиленовые пакеты.

По его словам, работа с насекомыми - только начальная стадия большого проекта. Они всего лишь задают направление исследований. Ученым предстоит разобраться в механизме их аппетита именно к пластику. Дело в том, что гусеницы его поедают, а дальше в дело вступают содержащиеся в их кишечниках бактерии, которые расщепляют эти сложные полимеры. Поэтому команда, в составе которой помимо Попова работают Валерия Кривогорницына и Иван Сокольников, сотрудничает с коллегами-микробиологами.