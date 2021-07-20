В Китае создали самый быстрый поезд в мире

В Китае
создали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч. Об этом сообщает государственное информагентство Xinhua.
Презентация транспорта состоялась в городе Циндао
, восточно-китайской провинции Шаньдун.
Согласно публикации, это первая в мире модель наземного транспорта с подобными характеристиками.
Главной особенностью поезда является магнитная подушка, которая снижает шум и позволяет не касаться поверхности рельса при движении.
По данным Китайской железнодорожной корпорации подвижного состава, единственной страной-разработчиком этого транспорта является Китай.