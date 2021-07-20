Старт ракеты с Безосом показали на видео

Пуск полностью многоразового суборбитального космического корабля New Shepard, включающего спускаемую капсулу и одноступенчатую ракету, состоялся на полигоне в Техасе. Миссия предполагает, что капсула достигнет высоты около 105 километров, то есть окажется выше линии Кармана, считающейся Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом. Ожидаемая продолжительность полета составит примерно 11 минут, из которых четыре должны пройти в невесомости.