Старт ракеты с Безосом показали на видео

Пуск полностью многоразового суборбитального космического корабля New Shepard, включающего спускаемую капсулу и одноступенчатую ракету, состоялся на полигоне в Техасе. Миссия предполагает, что капсула достигнет высоты около 105 километров, то есть окажется выше линии Кармана, считающейся Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом. Ожидаемая продолжительность полета составит примерно 11 минут, из которых четыре должны пройти в невесомости.
Миссия NS-16 является 16-й для New Shepard и первой, проходящей с участием человека. Кроме американца Безоса, считающегося самым богатым человеком в мире, в шестиместной капсуле космического корабля находятся еще три человека — его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен.