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Старт ракеты с Безосом показали на видео

Юрий Столбов
57 минут назад
Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос улетел в космос, сообщается в Twitter компании. Момент старка корабля сняли на видео. Видео опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.
Пуск полностью многоразового суборбитального космического корабля New Shepard, включающего спускаемую капсулу и одноступенчатую ракету, состоялся на полигоне в Техасе. Миссия предполагает, что капсула достигнет высоты около 105 километров, то есть окажется выше линии Кармана, считающейся Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом. Ожидаемая продолжительность полета составит примерно 11 минут, из которых четыре должны пройти в невесомости.
Миссия NS-16 является 16-й для New Shepard и первой, проходящей с участием человека. Кроме американца Безоса, считающегося самым богатым человеком в мире, в шестиместной капсуле космического корабля находятся еще три человека — его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен.
Наука и техника,Видео,Джефф Безос,
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