Ученые заявили о страшных последствиях изменения климата

Специалисты использовали климатические модели высокого разрешения, позволяющие моделировать климат над Европой. Шаг сетки модели равен примерно два километра, что дает высокую детализированность штормовых систем. Они показали, что к концу века медленно движущиеся штормы могут происходить на суше в 14 раз чаще. Именно медленная скорость шторма является причиной экстремального роста количества осадков, что увеличивает риск внезапных наводнений по всей Европе сверх того, что ожидалось на основе предыдущих исследований.