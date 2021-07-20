В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Предсказаны катастрофические последствия изменения климата

Lenta.ru
51 минуту назад
Ученые Ньюкаслского университета (Великобритания) и Метеорологического бюро предсказали, что изменение климата приводит к значительному увеличению количества интенсивных, медленно движущихся штормов. Именно такие штормы стали причиной катастрофических наводнений в Германии и Бельгии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Ученые заявили о страшных последствиях изменения климата
Фото: ReutersReuters
Специалисты использовали климатические модели высокого разрешения, позволяющие моделировать климат над Европой. Шаг сетки модели равен примерно два километра, что дает высокую детализированность штормовых систем. Они показали, что к концу века медленно движущиеся штормы могут происходить на суше в 14 раз чаще. Именно медленная скорость шторма является причиной экстремального роста количества осадков, что увеличивает риск внезапных наводнений по всей Европе сверх того, что ожидалось на основе предыдущих исследований.
Исследователи пришли к выводу, что медленно распространяющиеся интенсивные ливни станут более частыми к концу века при сценарии RCP8.5 (происходит рост выбросов углекислого газа на протяжении всего века). Серьезные последствия можно ожидать по всей Европе, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов. По словам специалистов, правительства во всем мире слишком медленно сокращают выбросы парниковых газов, и глобальное потепление продолжается быстрыми темпами.
Наука и техника,Общество,Экология,Соединенное Королевство,Бельгия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители