Раскрыта загадка истинной ДНК человека

Исследователи проанализировали ДНК, которую выделили из окаменелых останков вымерших неандертальцев и денисовцев, датируемых примерно 40 000 или 50 000 лет назад, а также у 279 современных людей со всего мира. Известно, что некоторая доля ДНК у анатомически современного человека является общей с неандертальцами, однако этот процент варьируется у разных людей. В новой работе ученым удалось раскрыть загадку, какая доля ДНК у человека встречаются только у современных людей.