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Билайн выпустил трекер для слежки за питомцами

Ferra.ru
39 минут назад
Билайн представил новые продукты для владельцев домашних животных. Это трекер и приложение с курсами по воспитанию питомцев.
Билайн выпустил трекер для слежки за питомцами
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Трекер называется Geozon Pet Radar. В комплекте с ним идёт год услуг связи для работы GPS-модуля по тарифному плану «Для умных вещей». Трекер использует 4G, а покрытие этой сети у Билайна широкое. Поэтому хозяева собак смогут точно определить местоположение животного. Следить за ним можно будет в прямом эфире через приложение Geozon Care. Можно даже слушать, что происходит с собакой. На трекере также есть кнопка SOS, которую смогут нажать люди, нашедшие потерявшуюся собаку. Geozon Pet Radar и услуги связи на год стоят 4990 рублей.
Что касается приложения Petset, оно содержит курсы по воспитанию, информацию о здоровье животного. Также через него можно получить онлайн-консультацию у кинолога и ветеринара.
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