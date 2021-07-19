Археологи обнаружили в Крыму перстень с "Афродитой с зеркалом"

Конференция "Акра - античный город на европейском Боспоре. 10 лет подводных археологических исследований" проходит 17-18 июля в селе Набережное на Керченском полуострове, неподалеку от места, где находился древний город. Началом исследований Акры принято считать 1981 год, когда школьник Алексей Куликов
нашел на берегу множество древних монет, указавших ученым на местоположение небольшого портового города на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом). В 2011 году начались систематические исследования подводной, затопленной из-за изменения уровня моря, части городища.