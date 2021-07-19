Археологи обнаружили в Крыму перстень с "Афродитой с зеркалом"

Она пояснила, что подобные перстни выполняли роль личной подписи или печати. Например, его владелец (изначально такие перстни - именно мужской предмет) мог опечатать пломбой с оттиском перстня свои кладовые. Соответственно, находка достаточно редкая.

Считается, что город основали выходцы из греческих полисов Нимфея или Пантикапея - крупнейших городов Боспорского государства (в древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона). Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV в. Большая часть территории античного города площадью около 3,5 га скрыта водами Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш.