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Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий

ТК «Звезда»
1 час назад
Ученые из Государственного научного центра «Вектор» и Нижегородского института имени Блохиной, выявили особый штамм лактобацилл, проявляющих активность против коронавируса. Соответствующую информацию опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор.
Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
Фото: pexels.compexels.com
В рамках проведенного специалистами исследования были изучены шесть штаммов бифидобактерий и лактобактерий в контексте их противовирусной активности.
Явная активность одного штамма бифидобактерий, а также пробиотических штаммов лактобацилл была направлена против вируса гриппа. Кроме того, один из штаммов лактобацилл оказался активен в отношении COVID-19.
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