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В «Векторе» оценили продолжительность «терроризирования» всего мира пандемией

Lenta.ru
26 минут назад
Руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в беседе с РИА Новости оценил среднюю продолжительность пандемий респираторных инфекций и назвал способ сократить этот срок.
В "Векторе" оценили длительность пандемии
Фото: EPAEPA
«Пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года, но нужно понимать, что пандемия терроризирует весь мир не два года, а полтора», — сказал специалист.
Семенов указал, что обычно за три сезона во всем мире формируется коллективный иммунитет, и этого достаточно, если не будет эффективной массовой вакцинации. «Если будет, тогда, может быть, мы остановим пандемию к концу второго года во всем мире», — заключил он.
В мае профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что средняя продолжительность жизни в развитых странах из-за пандемии коронавируса сократилась на полтора-два года. Специалист также добавила, что сейчас перед учеными стоит вопрос о сокращении продолжительности жизни человека как вида.
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