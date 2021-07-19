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Эксперт призвал вакцинировать 80% населения для борьбы с штаммом «дельта»

RT на русскомиещё 5
16 минут назад
Для того чтобы остановить эпидемию коронавируса, в частности штамм «дельта», необходимо привить 80% населения, заявил член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов.
Названо условие для иммунитета к штамму «дельта»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта «дельта» надо привить больше 80% населения», — цитирует газета «Известия» Нетёсова.
По его словам, в России вакцинированы одним компонентом вакцины примерно 20% населения.
Он отметил, что штамм «дельта» быстрее размножается в организме заболевших.
Ранее стало известно, что штамм коронавируса «дельта» способен заразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции.
Наука и техника,Эпидемия,Эпидемия коронавируса,Сергей Нетесов,РАН,газета "Известия",
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