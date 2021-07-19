Раскрыты особенности штамма «дельта плюс»

Специалист рассказал, что штамм «дельта плюс» не поддается лечению с помощью специальной терапии моноклональными антителами, которую применяют в небольшом числе клинических случаев. По мнению Аграновского, «эпидемический потенциал» этой мутации коронавируса неизвестен, кроме того, количество случаев заражения им в мире невелико. За поведением штамма необходимо следить, заключил ученый.

Токарев добавил, что в России пока не наблюдается чипирование геномов: в стране не формируются свои мутации вируса, которые могут оказаться еще опаснее индийских вариантов. «Мы даже не можем утверждать, что "дельта штамм" опаснее, так как опаснее может оказаться свой вариант мутации», — заявил эксперт.