Раскрыты особенности штамма «дельта плюс»

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России
по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев
согласился, что о «дельте плюс» известно мало информации. «Но исходя из тех данных, что нам удается получить от зарубежных коллег, можно сказать, что "дельта плюс" более опасен, так как еще легче передается. Если у штамма "дельта" индекс распространения в 2-3 раза выше уханьского, то у "дельта плюс", еще выше, поэтому меры предосторожности еще больше должны быть усилены», — подчеркнул он.