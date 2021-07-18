«Надо бежать к врачу»: Ученый предупредил об опасности «длинного COVID»

Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш рассказал об опасности роста антител IgM после болезни, передает "Радио России". По словам специалиста, это может свидетельствовать о развитии "длинного COVID".
Кулиш объяснил, что уровень антител IgM во время болезни повышается и падает после нее, в то время как уровень антител IgG — длительной защиты — напротив, растет. Поэтому рост уровня антител IgM после COVID-19 является поводом срочно обратиться к медикам.
"Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, < > вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать", — сказал биотехнолог.
Он призвал обратить к врачу в этом случае даже при хорошем самочувствии.
Кулиш добавил, что в его практике были случаи, когда антитела IgM повышались спустя 8-9 месяцев после болезни.
При этом в Роспотребнадзоре призвали не увлекаться подсчетом антител. По словам главы филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова, количество антител не является ориентиром, посколько антитела бывают разные, и для каждого вида предназначена индивидуальная роль в организации зашиты иммунитета.