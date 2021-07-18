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Инфекционист назвал индийский штамм коронавируса «более зловредным»

Lenta.ru
16 минут назад
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что индийский вариант коронавируса «дельта плюс» является более «зловредным», так как его заразность выше в несколько раз. Об этом сообщает РБК.
Индийский штамм COVVID сочли «более зловредным»
Фото: Илья Питалев / РИА НовостиИлья Питалев / РИА Новости
«Раньше были данные о том, что заразность была выше в два раза, сейчас говорят о том, что заразность в примерно три раза выше. Этот штамм более зловредны», — отметил специалист.
Малышев добавил, что в случае со вариантом «дельта плюс» болеет больше людей — соответственно, и смертность тоже выше.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович подтвердила, что индийский штамм коронавирусной инфекции более заразен. «По данным Роспотребнадзора, заразность у этого штамма выше примерно в три раза. По данным ВОЗ, прирост заразности у этого штамма 82 процента относительно английского вируса», — сказала она.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что штамм коронавируса «дельта» в три раза заразнее обычного. Он объяснил, что британский штамм был способен заразить двух человек до выявления, а новый вариант — шесть.
Как заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, с высокой вероятностью можно говорить, что не исключено появление штаммов, у которых будет преимущество перед другими с точки зрения распространения.
Наука и техника,Александр Горелов,Николай Малышев,Владимир Чуланов,Лариса Попович,Минздрав РФ,ВШЭ,Роспотребнадзор,
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