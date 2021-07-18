Скорость мутирования гриппа и коронавируса сравнили

Фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией, — подчеркнул учёный.

Ранее стало известно, что обнаруженная в Калифорнии мутация коронавирусной инфекции, получившая название «эпсилон», научилась обходить антитела. Об этом рассказали учёные Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology. Новый штамм вируса SARS-CoV-2 получил три изменения в критически важных участках спайкового белка, пояснили они.