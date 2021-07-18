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В России сравнили скорость мутирования гриппа и коронавируса

News.ruиещё 4
18 минут назад
Основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сравнил скорость мутирования гриппа и коронавируса. В интервью ТАСС он отметил, что коронавирус мутирует значительно медленнее.
Скорость мутирования гриппа и коронавируса сравнили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Учёный напомнил, что в России каждый год объявляются пандемии гриппа и множество россиян регулярно прививаются. Так, в 2021 году намечено привить от гриппа 60 млн человек.
Что касается коронавируса, то остановить мутации коронавируса невозможно, а говорить об этом — антинаучно. Смертоносная инфекция «будет мутировать всегда», считает Исаев.
Фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией, — подчеркнул учёный.
Ранее стало известно, что обнаруженная в Калифорнии мутация коронавирусной инфекции, получившая название «эпсилон», научилась обходить антитела. Об этом рассказали учёные Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology. Новый штамм вируса SARS-CoV-2 получил три изменения в критически важных участках спайкового белка, пояснили они.
Наука и техника,Андрей Исаев,ИТАР-ТАСС,Россия,
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