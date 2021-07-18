Врач: смартфонов способен снижать иммунитет

В ситуации, когда отказаться от использования смартфона или компьютера невозможно, необходимо активно использовать глазные капли, советует Азнаурян. Они не способны полноценно заменить слезу, но вполне могут выступить в качестве профилактического средства от синдрома сухого глаза.