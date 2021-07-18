Врач: смартфонов способен снижать иммунитет

«Когда роговица глаза подсыхает, то активизируется выработка влаги слезной железой, а в процессе моргания мы увлажняем глаз. Когда мы смотрим на экран, то мы не моргаем, а завороженно читаем, играем, смотрим или что-то еще, и в этот момент у нас с вами глаз подсыхает, но мы на это не реагируем. В итоге это приводит к развитию синдрома сухого глаза», - сказал Азнаурян.
«Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная», - добавил эксперт.