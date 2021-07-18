NASA: через десять лет на Земле ожидаются рекордные наводнения

Явление носит и природный, и антропогенный характер — циклические колебания Луны, ответственной за приливы и отливы земных океанов, наложатся на изменение климата и повышение уровня Мирового океана, считают авторы исследования
Через десять лет на Земле ожидаются рекордные наводнения. Об этом говорится в совместном исследовании NASA
и Университета штата Гавайи. Это вызвано сочетанием целого ряда факторов, главным из которых является колебание лунной орбиты.
Из-за сочетания астрономических факторов в 30-е годы XXI столетия уровень приливов и отливов будет чаще превышать привычные пороги. Причина этого связана с тем, что из-за изменения гравитационного воздействия солнца и планет орбита Луны подвержена цикличным колебаниям. В этом явлении нет ничего нового; впервые оно было обнаружено в 1728 году. Но теперь к стандартному планетарному фактору добавится и рукотворный человеческий — связанный с изменением климата и повышением уровня Мирового океана, считают авторы исследования. Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов относится к этому прогнозу с изрядным скепсисом:
Михаил Болгов, гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов
«Конечно, видимо, какой-то механизм воздействия на атмосферную или водную оболочку существует. Но это пока гипотезы. Луна, вращаясь вокруг Земли, притягивает к себе воду, и этот горб такой за ней катится. Конечно, все это зависит от расположения суши по отношению к океанам. Где мелководные океаны, где такие, которые соответствуют очень сильным приливам. Но увязывать это с наводнениями? До сих пор я об этом не слышал».
Однако в том, что приливы и отливы в разные стадии этого цикла бывают более или менее сильными, нет ничего удивительного, объясняет американский астрофизик Хаким Олушей:
«Мы называем это «прецессией линии узлов». Луна сохраняет свое положение относительно Земли, но она также движется относительно ее собственных осей. И если вы посмотрите на орбиту Луны по отношению к Солнцу, вы увидите периодические отклонения в пределах 5%. И из-за этих периодических отклонений Луна может оказывать влияние на другие планеты и в первую очередь на гравитационную связь Солнца и Земли».
NASA и Университет Гавайев утверждают, что после 2030 года приливы на несколько лет станут более сильными, это наложится на изменения климата и станет причиной роста числа наводнений почти на всех материковых побережьях. Но это мы наблюдаем уже и сейчас, считает заведующий отделом исследования климатических процессов Института физики атмосферы имени А.М. Обухова Академии наук Игорь Мохов
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Игорь Мохов, заведующий отделом исследования климатических процессов Института физики атмосферы имени А.М. Обухова Академии наук
«То, что сейчас происходит, — экстремальные явления — это в принципе ожидаемо, хотя каждый раз это неожиданно. Но тенденция-то — что при потеплении это следует ожидать. Увеличение роли таких вот волн тепла и у нас, и в Северной Америке. А с ними связаны и наводнения, которые случаются в сопредельных районах, как в Европе. При потеплении это усиливается, потому что и влагосодержание в атмосфере увеличивается, и поэтому более мощные осадки. Соответственно, в одних регионах наводнения, а в других — засуха. Много таких оценок сделано, что [будет] в XXI веке. Много расчетов и ансамблевых моделей расчетов. Это давно ожидается — осадки и наводнения из-за потепления».
Число жертв наводнений, обрушившихся в последние дни на запад Европы, в первую очередь на Германию, оценивается уже более чем в 150 человек, а пропавших без вести более тысячи. Очень многие были вынуждены покинуть свои дома, а в некоторых регионах введен режим чрезвычайной ситуации.