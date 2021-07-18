NASA: через десять лет на Земле ожидаются рекордные наводнения

Явление носит и природный, и антропогенный характер — циклические колебания Луны, ответственной за приливы и отливы земных океанов, наложатся на изменение климата и повышение уровня Мирового океана, считают авторы исследования

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Через десять лет на Земле ожидаются рекордные наводнения. Об этом говорится в совместном исследовании NASA и Университета штата Гавайи. Это вызвано сочетанием целого ряда факторов, главным из которых является колебание лунной орбиты.

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Из-за сочетания астрономических факторов в 30-е годы XXI столетия уровень приливов и отливов будет чаще превышать привычные пороги. Причина этого связана с тем, что из-за изменения гравитационного воздействия солнца и планет орбита Луны подвержена цикличным колебаниям. В этом явлении нет ничего нового; впервые оно было обнаружено в 1728 году. Но теперь к стандартному планетарному фактору добавится и рукотворный человеческий — связанный с изменением климата и повышением уровня Мирового океана, считают авторы исследования. Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов относится к этому прогнозу с изрядным скепсисом:

Михаил Болгов, гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов

«Конечно, видимо, какой-то механизм воздействия на атмосферную или водную оболочку существует. Но это пока гипотезы. Луна, вращаясь вокруг Земли, притягивает к себе воду, и этот горб такой за ней катится. Конечно, все это зависит от расположения суши по отношению к океанам. Где мелководные океаны, где такие, которые соответствуют очень сильным приливам. Но увязывать это с наводнениями? До сих пор я об этом не слышал».

Однако в том, что приливы и отливы в разные стадии этого цикла бывают более или менее сильными, нет ничего удивительного, объясняет американский астрофизик Хаким Олушей:

«Мы называем это «прецессией линии узлов». Луна сохраняет свое положение относительно Земли, но она также движется относительно ее собственных осей. И если вы посмотрите на орбиту Луны по отношению к Солнцу, вы увидите периодические отклонения в пределах 5%. И из-за этих периодических отклонений Луна может оказывать влияние на другие планеты и в первую очередь на гравитационную связь Солнца и Земли».

Игорь Мохов: NASA и Университет Гавайев утверждают, что после 2030 года приливы на несколько лет станут более сильными, это наложится на изменения климата и станет причиной роста числа наводнений почти на всех материковых побережьях. Но это мы наблюдаем уже и сейчас, считает заведующий отделом исследования климатических процессов Института физики атмосферы имени А.М. Обухова Академии наук

Игорь Мохов, заведующий отделом исследования климатических процессов Института физики атмосферы имени А.М. Обухова Академии наук

«То, что сейчас происходит, — экстремальные явления — это в принципе ожидаемо, хотя каждый раз это неожиданно. Но тенденция-то — что при потеплении это следует ожидать. Увеличение роли таких вот волн тепла и у нас, и в Северной Америке. А с ними связаны и наводнения, которые случаются в сопредельных районах, как в Европе. При потеплении это усиливается, потому что и влагосодержание в атмосфере увеличивается, и поэтому более мощные осадки. Соответственно, в одних регионах наводнения, а в других — засуха. Много таких оценок сделано, что [будет] в XXI веке. Много расчетов и ансамблевых моделей расчетов. Это давно ожидается — осадки и наводнения из-за потепления».