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Стало известно, о чем «думает» мозг во сне

Ferra.ruиещё 2
14 минут назад
Ученые из Женевского университета (ЮНИГЕ) в Швейцарии с помощью научных приборов смогли узнать, что делает мозг во время сна. Они подтвердили гипотезу о том, что мозг отбирает воспоминания, оставляя только полезные.
О чем «думает» мозг во сне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В экспериментах исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и электроэнцефалографию (ЭЭГ). Также они разработали декодер, который помог узнать, какие области мозга активируются во время сна. Учёных интересовала глубокая фаза сна.
Участников эксперимента попросили сыграть в две игры. В первой нужно было выйти из лабиринта, а во второй — угадывать лица. Во время игр активность мозга наблюдали с помощью МРТ. Ученые специально сделали так, чтобы одна половина участников выиграла в первой игре, а другая половина — во второй. Затем добровольцев отправили спать.
Во время сна у них снова смотрели мозговую активность. Оказалось, что при глубокой фазе активность мозга была похожа на ту, что записали во время игр. Удалось выяснить, что мозг больше «думал» о победах. Через два дня после эксперимента участники прошли тест на запоминание, связанный с играми. В итоге учёные пришли к выводу, что во время сна чаще всего реактивируется память о победах и наградах.
Наука и техника,Швейцария,
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