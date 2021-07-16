О чем «думает» мозг во сне

Участников эксперимента попросили сыграть в две игры. В первой нужно было выйти из лабиринта, а во второй — угадывать лица. Во время игр активность мозга наблюдали с помощью МРТ. Ученые специально сделали так, чтобы одна половина участников выиграла в первой игре, а другая половина — во второй. Затем добровольцев отправили спать.

Во время сна у них снова смотрели мозговую активность. Оказалось, что при глубокой фазе активность мозга была похожа на ту, что записали во время игр. Удалось выяснить, что мозг больше «думал» о победах. Через два дня после эксперимента участники прошли тест на запоминание, связанный с играми. В итоге учёные пришли к выводу, что во время сна чаще всего реактивируется память о победах и наградах.