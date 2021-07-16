Ученые обнаружили на Марсе источник метана

С 2012 года марсоход Curiosity шесть раз фиксировал всплески метана на Марсе, но до сих пор учёные не могли определить, откуда на планете берётся этот газ. С помощью компьютерного моделирования им наконец удалось обнаружить источник выбросов, пишет «МИР 24».

Фото: ISRO / ISSDC / Justin Cowart ISRO / ISSDC / Justin Cowart

Специалисты Калифорнийского технологического института смоделировали движение частиц метана, учитывая скорость и направление ветра на момент их обнаружения. В результате они смогли восстановить путь частиц до места их выброса. Оказалось, что один из вероятных источников находится всего в нескольких десятках километров от марсохода — на дне северо-западного кратера.

Обнаружение метана стало важнейшим событием для исследователей Марса, так как газ может быть признаком жизни — его выделяют многие микроорганизмы. Учитывая, что метан разрушается через 330 лет под воздействием солнечных лучей, это означает, что его источник ещё недавно был активен и, вероятно, активен по сей день.