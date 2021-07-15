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WhatsApp начал бета-тест новой функции

Прайм
1 час назад
Приложение WhatsApp, принадлежащее Facebook, запускает тестирование бета-версии для одновременного доступа с нескольких дополнительных устройств, причем он будет поддерживаться и при выключенном телефоне, говорится в сообщении Facebook.
WhatsApp начал бета-тест новой функции
Фото: ТАССТАСС
"Сегодня мы объявляем о запуске ограниченного публичного тестирования бета-версии обновленных возможностей WhatsApp для нескольких устройств", — говорится в сообщении.
Отмечается, что можно будет использовать до четырех вспомогательных устройств одновременно, даже если телефон будет разряжен. Каждое из них будет подключаться к WhatsApp независимо, и данные будут защищены сквозным шифрованием, сообщила компания.
Как поясняется в сообщении, в текущей версии WhatsApp использует смартфон как основное устройство, через которое происходит сквозное шифрование, а вспомогательные устройства поддерживают постоянное безопасное соединение со смартфоном, лишь отображая информацию на их интерфейсе. В связи с этим дополнительные устройства могли хуже работать, если у смартфона было слабое соединение или садился заряд батареи, а одновременно с телефоном могло работать только одно дополнительное устройство.
WhatsApp — приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
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