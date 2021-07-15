Опровергнута популярная гипотеза об изменении климата

Американские ученые опровергли гипотезу, что увеличение за последние несколько лет числа ураганов, формирующихся в Атлантике, зависит от глобального потепления. По мнению исследователей, это на самом деле связано с естественной погодной изменчивостью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Кратко об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.

Фото: Nasa/Reuters Nasa/Reuters

За последние несколько десятилетий климатологи, изучающие спутниковые данные, обнаружили, что количество ураганов, образующихся в Атлантическом океане, увеличивается. Это заставило многих предположить, что феномен связан с глобальным потеплением. Механизм заключается в том, что нагревание океана естественным образом усиливает атмосферную активность над ним. Однако авторы новой работы не согласны с популярной гипотезой, утверждая, что это предположение основывается на спутниковых данных, которые охватывают период времени с 1972 года. До этой даты данные о частоте ураганов основываются на показаниях очевидцев, которые не учитывают ураганы, не дошедшие до суши.

Исследователи проанализировали исторические записи, восходящие к 1851 году и предоставленные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA). Они охватывают данные от очевидцев на восточном побережье, вдоль Мексиканского залива, у островов в Атлантике и у рыбаков, выходящих в море.

Исследователи сначала рассчитали соотношение количества ураганов, которые никогда не достигали суши в наше время, и числа ураганов, которые это сделали. Используя математические методы, ученые оценили ежегодное количество ураганов, которые никогда не регистрировались начиная с 1860 года. Затем они нанесли эти числа на временную шкалу.