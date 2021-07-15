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США предложили 10 миллионов долларов за информацию об иностранных хакерах

Lenta.ru
1 час назад
Госдепартамент США пообещал награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы помочь обнаружить иностранных хакеров, устраивающих атаки на объекты в США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунтах программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию» на русском и английском языках.
США предложили $10 млн за информацию о хакерах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вознаграждение предложили за информацию об атаках, которые были направлены на критическую инфраструктуру США. В их число включили взлом информационных систем, а также применение программ-вымогателей, нарушающих федеральный закон страны.
«Если у вас есть информация о таковых операциях или других кибервторжениях в критическую инфраструктуру США, свяжитесь с программой Rewards for Justice и получите возможность вознаграждения», — призвали в Госдепе.
При этом в качестве канала для связи они предложили ящик в даркнете.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал принять меры против хакеров, действующих с территории России, если Москва сама этого не сделает. Он также рассказал, что Вашингтон собирает союзников для более эффективного пресечения злонамеренной деятельности в киберпространстве.
Наука и техника,Энтони Блинкен,Госдеп США,Соединенные Штаты,
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