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В Новой Гвинее нашли неизвестный вид птиц

Газета.Ruиещё 1
46 минут назад
В горах Западной Новой Гвинеи группа исследователей под руководством испанских ученых нашла неизвестный вид птицы. Об этом сообщает ТАСС.
В горах Новой Гвинеи нашли неизвестный вид птиц
Фото: Museo Nacional de Ciencias NaturalesMuseo Nacional de Ciencias Naturales
Птицу назвали picabayas satinado («пикабайас сатинадо»). От других представителей рода его отличают окрас, морфология и геном. Они живут в дождевых лесах, питаются маленькими фруктовыми плодами.
Западная Новая Гвинея — одна из наименее изученных областей в мире, поэтому здесь могут обитать многие неизвестные науке виды.
Ранее группа ученых из Университета Паннонии в Венгрии под руководством Андреса Ликера нашла неточность в теории Чарльза Дарвина в части полового отбора.
Наука и техника,Чарльз Дарвин,Гвинея,
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