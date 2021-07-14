В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Илон Маск рассказал, когда он построит первый город на Марсе

Газета.Ru
1 час назад
Предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует построить первый город на Марсе уже к 2050 году. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.
Маск пообещал построить первый город на Марсе к 2050 году
Фото: ReutersReuters
Компания SpaceX в ближайшее время откроет вторую фабрику в Техасе, которая будет производить двигатели Raptor. Данные двигатели используются в ракетах Starship, которые должны будут долететь до Марса.
Один из пользователей социальной сети спросил у предпринимателя, сколько двигателей новый завод будет производить за год.
«Ориентировочно от 800 до 1000 в год. Приблизительно такое количество нам необходимо для того, чтобы за десять лет создать флот, способный построить самодостаточный город на Марсе. Строительство города займет где-то 20 лет, так что надеемся, что к 2050 году успеем», — ответил он.
По словам Маска, стоимость такого самодостаточного города на Марсе обойдется в сумму от $100 млн до $10 трлн.
Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители