Маск пообещал построить первый город на Марсе к 2050 году

Предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует построить первый город на Марсе уже к 2050 году. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

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Компания SpaceX в ближайшее время откроет вторую фабрику в Техасе, которая будет производить двигатели Raptor. Данные двигатели используются в ракетах Starship, которые должны будут долететь до Марса.

Один из пользователей социальной сети спросил у предпринимателя, сколько двигателей новый завод будет производить за год.

«Ориентировочно от 800 до 1000 в год. Приблизительно такое количество нам необходимо для того, чтобы за десять лет создать флот, способный построить самодостаточный город на Марсе. Строительство города займет где-то 20 лет, так что надеемся, что к 2050 году успеем», — ответил он.