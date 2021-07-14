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Windows 11 научились запускать на старых ПК

Lenta.ru
1 час назад
Новую операционную систему Microsoft научились устанавливать на компьютеры, которые официально не поддерживают Windows 11. Об этом сообщает издание Cnews.
Windows 11 научились запускать на старых ПК
Фото: Windows / YoutubeWindows / Youtube
ОС нового поколения требует наличие у ПК криптографического модуля TPM. Однако данное ограничение можно снять, если отредактировать системный реестр с помощью встроенной утилиты RegEdit. По словам журналистов, сперва необходимо запустить процесс инсталляции Windows 11 и дождаться появления сообщения о том, что данный компьютер не совместим с ОС. После этого следует вызвать командую строку комбинацией клавиш Shift+F10 и открыть редактор реестра командой regedit.
Затем специалисты советуют перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup, создать раздел LabConfig, после этого создать три 32-битных параметра DWORD и присвоить каждому значение в виде единицы. Если произвести все действия правильно, то установка Windows 11 должна пройти без проблем — в том числе на старых компьютерах.
По словам журналистов, данный способ обхода ограничений является легальным, так как основан на встроенных инструментах ОС. При этом неизвестно, насколько надежно будут работать ПК с устаревшим железом с Windows 11.
В конце июня стало известно, что Microsoft выпустит специальную версию Windows 11 для некоторых стран — в том числе, России и Китая. ОС будет совместима с компьютерами, не имеющими криптографического модуля TPM. Таким образом, Windows 11 будет доступна для регионов, которые не используют западные технологии шифрования.
Наука и техника,Microsoft,
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