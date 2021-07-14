Apple увеличит производство iPhone на 20%

Поставщики Apple получили заказы на сборку 90 млн новых iPhone до конца года, рассказали источники Bloomberg. Это на 20% выше среднегодового показателя. Обычно компания заказывала по 75 млн новых смартфонов с момента их запуска в производство и до нового года. Четыре iPhone под кодовыми названиями D16, D17, D63 и D64 должны представить в сентябре — на месяц раньше, чем в 2020 году.

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На более раннюю презентацию повлияло восстановление поставок, прерванных из-за пандемии, считают собеседники Bloomberg.

В новых смартфонах обновят процессоры, экраны и камеры. Минимум одна из моделей выйдет с LTPO-дисплеем, который меняет частоту обновления картинки в зависимости от контента. Впервые такая технология появилась у Apple на умных часах Apple Watch пятой серии. Нововведение позволило держать дисплей всегда включённым, но при этом экономить заряд батареи.

Резкий рост производства iPhone также связан с уменьшением доли на рынке китайского производителя смартфонов Huawei, заявил собеседник, знакомый со стратегией Apple. Он напомнил, что китайский техногигант пострадал от санкций США.

По мнению другого источника, реальное производство новых смартфонов может оказаться на несколько миллионов ниже, чем заказанные Apple 90 млн.