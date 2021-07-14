В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Apple решила увеличить производство iPhone на 20%

Секрет Фирмыиещё 2
46 минут назад
Поставщики Apple получили заказы на сборку 90 млн новых iPhone до конца года, рассказали источники Bloomberg. Это на 20% выше среднегодового показателя. Обычно компания заказывала по 75 млн новых смартфонов с момента их запуска в производство и до нового года. Четыре iPhone под кодовыми названиями D16, D17, D63 и D64 должны представить в сентябре — на месяц раньше, чем в 2020 году.
Apple увеличит производство iPhone на 20%
Фото: ReutersReuters
На более раннюю презентацию повлияло восстановление поставок, прерванных из-за пандемии, считают собеседники Bloomberg.
В новых смартфонах обновят процессоры, экраны и камеры. Минимум одна из моделей выйдет с LTPO-дисплеем, который меняет частоту обновления картинки в зависимости от контента. Впервые такая технология появилась у Apple на умных часах Apple Watch пятой серии. Нововведение позволило держать дисплей всегда включённым, но при этом экономить заряд батареи.
Резкий рост производства iPhone также связан с уменьшением доли на рынке китайского производителя смартфонов Huawei, заявил собеседник, знакомый со стратегией Apple. Он напомнил, что китайский техногигант пострадал от санкций США.
По мнению другого источника, реальное производство новых смартфонов может оказаться на несколько миллионов ниже, чем заказанные Apple 90 млн.
Как писал «Секрет», Apple планирует выйти на рынок кредитования. Покупки через платёжную систему Apple Pay уже сейчас приносят компании свыше $50 млрд в год. С помощью услуги Pay Later («Заплати позже») пользователь сможет либо просто разбить платёж на четыре части и выплачивать их раз в две недели, либо оформить кредит на несколько месяцев. Партнёром компании выступит Goldman Sachs.
Наука и техника,Apple,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители