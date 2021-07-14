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В WhatsApp теперь по-новому работают звонки

Ferra.ruиещё 2
1 час назад
Стало известно, что в принцип работы звонков популярного мессенджера WhatsApp были внесены корректировки.
В WhatsApp изменили принцип работы звонков
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщается в издании WABetaInfo. Сообщается, что обновлены были не только аудио-, но и видеозвонки. В частности, изменен был интерфейс — теперь он стал похожим на FaceTime. Так, в обновленной версии приложения пользователям, во время звонка, стало легче находить необходимые кнопки.
Изменены были и групповые звонки. В частности, теперь у пользователя есть возможность подключиться к групповому звонку, даже если он начат был без него. К примеру, если пользователь не имел возможность сразу принять звонок и пропустил его, он может войти в приложение, и если беседа все еще активна, увидеть кнопку «Нажмите, чтобы присоединиться».
Отмечается, что на данный момент нововведения добавлены в бета-версию WhatsApp для iOS, однако в скором времени соответствующее обновление станет доступным и для Android-смартфонов.
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