В WhatsApp изменили принцип работы звонков

Изменены были и групповые звонки. В частности, теперь у пользователя есть возможность подключиться к групповому звонку, даже если он начат был без него. К примеру, если пользователь не имел возможность сразу принять звонок и пропустил его, он может войти в приложение, и если беседа все еще активна, увидеть кнопку «Нажмите, чтобы присоединиться».