Поливитамины признали бесполезными

В июне сообщалось
, что переизбыток витамина D может вызвать боли в мышцах, ослабление когнитивных функций, ухудшение настроения. В летние месяцы кожа вырабатывает достаточно витамина D, чтобы поддерживать его уровень в нужном количестве. Для этого достаточно проводить на улице не менее 20 минут в день между 10 утра и 14 часами дня без солнцезащитного крема. Если при этом принимать витамин в виде биодобавки, может возникнуть его переизбыток, который проявляется в гиперкальциемии — повышенном уровне кальция в крови. Также симптомами могут быть боль в спине, постоянные усталость и забывчивость. Дополнительными признаками являются потеря аппетита, запор, обезвоживание, дезориентация, головокружение, высокое кровяное давление, раздражительность, тошнота, рвота, частое мочеиспускание, мышечная слабость, шум в ушах, жажда.