Поливитамины признали бесполезными

После многолетнего изучения тысяч пациентов исследователи пришли к выводу, что поливитамины «не снижают риск сердечных заболеваний и рака, не снижают риск деградации мыслительных способностей и памяти, не уменьшают количество повторных инфарктов и операций на сердце». Ученые отметили, что в здоровой пище достаточно всех необходимых для жизнедеятельности микроэлементов.