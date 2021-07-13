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Instagram запустил новую функцию

РИА Новостииещё 1
8 минут назад
Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Security Checkup, направленную на обеспечение большей безопасности аккаунтов пользователей, говорится в сообщении компании.
Instagram запустил новую функцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня мы запускаем проверку безопасности (Security Checkup), новую функцию, которая поможет людям защитить свои аккаунты в Instagram. Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта", - сообщила соцсеть.
С помощью новой функции пользователи, чьи аккаунты, по мнению соцсети, могли подвергнуться взлому, смогут проверить совершался ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию для восстановления своей учетной записи.
В релизе уточняется, что Security Checkup является одним из способов обеспечения безопасности аккаунта. Instagram также рекомендует для безопасности аккаунта использовать двухфакторную идентификацию, добавить номер телефона и почту, чтобы соцсеть могла связаться с пользователем в случае необходимости и восстановить учетную запись.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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