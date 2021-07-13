Ученые оценили риск бессимптомной передачи коронавируса

Эпидемиологи из американского университета Нотр-Дам сравнили риски вторичной передачи коронавируса среди бессимптомных, симптоматических и пресимптоматических больных COVID-19. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

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По данным ученых, бессимптомные носители инфекции составляют от 30 до 45% от всех инфицированных, однако до сих пор не было определено, какой вклад они делают в распространение инфекции. Для того, чтобы определить этот параметр исследователи из Индианы провели исследование, в котором приняли участие около 13 тысяч студентов.

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Администрация университета ввела меры против распространения вируса в августе 2020 года, когда студенты стали возвращаться в университетский городок. На территории вуза начали проводить массовое тестирование на коронавирус, отслеживание контактов и ежедневную оценку самочувствия учащихся, а также режим изоляции заболевших. В результате такого мониторинга было выявлено 1 600 случаев COVID-19, включая пресимтоматические – те, когда симптомы еще не проявились – и бессимптомные. Последние составили примерно 30% от всех инфицированных. Подробное исследование показало, что они обладают практически такой же опасностью при распространении коронавируса – их коэффициент вторичной передачи составил около 20%, а бессимптомных – около 30%.

Было установлено, что в первые четыре дня после заражения симптоматические больные обладают наиболее высоким коэффициентом, чуть ниже он был у пресимтоматических зараженных и самым низким – у бессимптомных. Однако спустя две недели данный показатель составил 25% у симптоматических и 19 – у бессимптомных.

Изучение пресимптоматических зараженных показало, что симптомы в среднем проявляются спустя четыре–пять дней после заражения. Так, потеря вкуса и обоняния отчетливо возникает к четвертому дню, а заложенность носа, сухой кашель и головная боль – к пятому.

По мнению авторов, исследование наглядно доказывает необходимость соблюдения санитарных мер безопасности против коронавируса, даже если ваше самочувствие не вызывает никаких подозрений.