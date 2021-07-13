Россияне заинтересовались дорогими смартфонами

Средняя стоимость проданных в России смартфонов в первом полугодии увеличилась почти на половину. Об этом сообщает газета «Ведомости».

МТС рассказали, что средняя стоимость реализованного в первом полугодии в магазинах компании смартфона составила 23 700 рублей. Это на 44 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представители сети магазинов «Связной» также заявили о растущем интересе россиян к более дорогим устройствам. По данным компании, в первой половине года средняя цена на смартфоны выросла на 43 процента, или до 23 700 рублей.

«Это первый заметный скачок средней цены за последние три года», — сообщил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

Последний значительный рост цены на смартфоны — на 21 процент — был зафиксирован в первой половине 2018 года.

Tele2 также заметили повышенный интерес потребителей к более дорогим устройствам.

«По итогам января-июня 2021 года средний чек от продажи смартфонов в нашей сети увеличился на 34 процента год к году», — рассказала представитель компании Дарья Колесникова.

В разговоре с журналистами большинство представителей ретейлеров и операторов пришли к мнению, что рост средней цены объясняется повышенным желанием приобрести премиальный или более дорогой аппарат. В МТС самым востребованным телефоном назвали iPhone 11, в сети «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что продажи девайсов дороже 50 тысяч рублей за последний год выросли более чем вдвое.