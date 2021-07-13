Ученые выявили полезные свойства пива

Испанские ученые раскрыли несколько полезных свойств, которые пиво может иметь для здоровья в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в журнале Nutrients, передает « Российская газета ».

Фото: Pixabay Pixabay

Специалисты рассматривали влияние как безалкогольного, так и пива, содержащего различные проценты алкоголя. В их выводах содержится тезис о том, что «очень умеренное потребление» пива имеет важное значение для получения пользы для здоровья.

Оказалось, что в умеренных дозах этот напиток имеет защитный эффект от сердечно-сосудистых заболеваний. Это наблюдалось у людей, которые регулярно выпивали до бутылки пива в неделю по сравнению с трезвенниками и время от времени пьющими людьми.

Кроме того, у мужчин, которые отказываются от алкоголя, риск развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше, чем у тех, кто время от времени употреблял пиво. Ученые пришли к выводу, что умеренное употребление пива может защитить мужчин от диабета.

Также исследователи заявили, что у пожилых людей «очень небольшое количество потребления пива связано со снижением риска переломов». Соединения, которые есть в пиве, взаимосвязанно действуют с кремнием, улучшают структуру костей и помогают укреплять кости и зубы.

Исследования показали, что этот алкогольный напиток повышает уровень так называемого хорошего холестерина и регулирует переработку плохого холестерина в организме, во многом благодаря антиоксидантам. Однако то проявлялось, когда испытуемые употребляли не более 50 грамм пива в день.