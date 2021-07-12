На МКС впервые начали выращивать перец

"Сегодня стартовал эксперимент Plant Habitat-04! Мы впервые в космосе выращиваем перец - это трудная задача из-за долгих циклов прорастания и роста. Но это отличный источник витамина С и приправа!" - написала она в Twitter.
Российские ученые также планировали выращивать сладкий перец на МКС, однако оранжерея "Лада-2" была утрачена в декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля "Прогресс МС-04". В мае 2020 года заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Владимир Сычёв сообщил РИА Новости, что институт совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" прорабатывает облик новой российской оранжереи для станции.