В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На МКС впервые начали выращивать перец

РИА Новости
1 час назад
Перец впервые начали выращивать в космосе, сообщила находящаяся на борту Международной космической станции (МКС) американский астронавт Меган МакАртур.
На МКС впервые начали выращивать перец
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня стартовал эксперимент Plant Habitat-04! Мы впервые в космосе выращиваем перец - это трудная задача из-за долгих циклов прорастания и роста. Но это отличный источник витамина С и приправа!" - написала она в Twitter.
Российские ученые также планировали выращивать сладкий перец на МКС, однако оранжерея "Лада-2" была утрачена в декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля "Прогресс МС-04". В мае 2020 года заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Владимир Сычёв сообщил РИА Новости, что институт совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" прорабатывает облик новой российской оранжереи для станции.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Наука и техника,Олег Новицкий,Владимир Сычев,РКК Энергия,РАН,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители