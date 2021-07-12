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В WhatsApp для iPhone появилась важная функция

Москва24иещё 3
1 час назад
Мессенджер WhatsApp для устройств Apple получит исчезающие сообщения, сообщает портал WABetainfo.
В WhatsApp для iPhone появилась важная функция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Пользователи iPhone и iPad смогут отправлять сообщения, которые будут удаляться у получателя через определенное время. Создатели предполагают, что это должно повысить уровень защиты информации в мессенджере.
Такие сообщения в WhatsApp могут содержать не только текст, но фото и видео. Ролик будет стерт из переписки после воспроизведения. Пока функция доступна бета-тестерам приложения, однако в будущем она появится в финальной версии для iOS.
Ранее стало известно, что разработчики приложения WhatsApp для смартфонов на платформе Android запустили новую функцию, с помощью которой будет возможно отправлять файлы для единоразового просмотра. У нововведения есть и недоработка. Так, получатель сообщения может успеть сделать скриншот или видеозапись контента, предназначенного для разового просмотра.
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