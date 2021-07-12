В WhatsApp для iPhone появилась важная функция

Мессенджер WhatsApp для устройств Apple получит исчезающие сообщения, сообщает портал WABetainfo.

Пользователи iPhone и iPad смогут отправлять сообщения, которые будут удаляться у получателя через определенное время. Создатели предполагают, что это должно повысить уровень защиты информации в мессенджере.

Такие сообщения в WhatsApp могут содержать не только текст, но фото и видео. Ролик будет стерт из переписки после воспроизведения. Пока функция доступна бета-тестерам приложения, однако в будущем она появится в финальной версии для iOS.