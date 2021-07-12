Инфекционист назвал главную цель коронавируса

Основной целью коронавируса является не убийство носителя, а быстрое распространение в популяции. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов

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По мнению профессора Чуланова, с высокой вероятностью можно говорить о том, что не исключено появление штамма, который будет обладать преимуществами перед своими собратьями именно с точки зрения распространения.

Скорее всего, вирусу нужно именно это. Ему невыгодно нас убивать, поэтому у него нет цели стать более патогенным — ему важно быстрее распространяться. Но исключить появление более вирулентных вариантов мы тоже не можем, — сказал эксперт.

При этом не убеждён, что миф о «безопасности» коронавируса необходимо развеять, поскольку уровень летальности COVID-19 в десятки раз выше, чем у гриппа.

В мире уже умерли от этой болезни более четырёх миллионов человек. Кроме того, для COVID-19 характерны отсроченные осложнения, с которыми мы всё чаще сталкиваемся, — объяснил Чуланов.