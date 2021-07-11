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Названы продукты, снижающие риск заражения COVID-19

Ювелина Бернст
58 минут назад
Диетологи рассказали, какие продукты помогут снизить риск заражения коронавирусом, передает Ura.ru.
Названы продукты, снижающие риск заражения COVID-19
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
Рыба, яйца и мясо птицы в повседневном рационе помогают насытить организм белками, из которых создаются антитела, которые, в свою очередь, помогут снизить риск заражения вирусом, сообщила врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Мякиша. Она назвала антитела агентами иммунитета.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал обратить внимание на молочные и кисломолочные продукты, которые обладают противовоспалительным эффектом. Такие продукты содержат пробиотики и повышают иммунитет через кишечник, объяснил специалист.
Также для профилактики заболеваний полезны продукты, богатые витамином D и цинком. Витамином D богаты морская рыба и яйца, а много цинка содержится в крупах и семечках, особенно тыквенных, добавил Гинзбург.
Врач-инфекционист Светлана Малиновская рекомендовала переболевшим COVID-19 добавлять в рацион сложные углеводы, йогурты и зеленые овощи, так как они способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет.
Наука и техника,Михаил Гинзбург,Светлана Малиновская,РИА Ura.ru,
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