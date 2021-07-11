Названы продукты, снижающие риск заражения COVID-19

Рыба, яйца и мясо птицы в повседневном рационе помогают насытить организм белками, из которых создаются антитела, которые, в свою очередь, помогут снизить риск заражения вирусом, сообщила врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Мякиша. Она назвала антитела агентами иммунитета.