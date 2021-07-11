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Корабль с миллиардером Брэнсоном благополучно вернулся на Землю

РИА Новости
46 минут назад
Корабль Unity компании Virgin Galactic с ее владельцем британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и другими членами экипажа благополучно вернулся на Землю, трансляция этого события велась в Twitter-аккаунте компании.
Ранее после отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, достигнув границы космоса, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
В полете с бизнесменом находились трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.
Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.
Наука и техника,Видео,Ричард Брэнсон,NASA,
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