Ранее после отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, достигнув границы космоса, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.