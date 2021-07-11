Миллиардера Брэнсона отправили в стратосферу с космодрома в США

Самолет-носитель WhiteKnightTwo доставит ракетоплан на высоту около 15-20 километров, а затем космический корабль самостоятельно выйдет на заданную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку.

Сам Брэнсон говорил, что побывает в космосе, хотя высота полета не превысит 80 километров над поверхностью Земли. Общепринятое понятие "космических" границ отчитывают с высоты больше 100 километров.