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Миллиардера Брэнсона отправили в стратосферу с космодрома в США

РИА Новости
1 час назад
Миллиардера Брэнсона отправили в стратосферу с космодрома в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
МОСКВА, 11 июля/ Радио Sputnik. Корабль компании Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с частного космодрома в американском Нью-Мехико, передает РИА Новости.
Вместе с предпринимателем в состав экипажа входит бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.
Самолет-носитель WhiteKnightTwo доставит ракетоплан на высоту около 15-20 километров, а затем космический корабль самостоятельно выйдет на заданную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку.
Сам Брэнсон говорил, что побывает в космосе, хотя высота полета не превысит 80 километров над поверхностью Земли. Общепринятое понятие "космических" границ отчитывают с высоты больше 100 километров.
На другом корабле в космос 20 июля отправится миллиардер Джефф Безос. Американские СМИ и пользователи Сети уже успели окрестить их достижения "новой космической гонкой".
Ранее радио Sputnik сообщало, что десятки тысяч человек требуют не пускать Безоса обратно на Землю после полета в космос.
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Наука и техника,Джефф Безос,Ричард Брэнсон,NASA,ИА Sputnik,РИА Новости,Москва,Соединенные Штаты,
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