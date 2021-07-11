Опубликовано новое исследование о последствиях «Спутника V»

Журнал El Clinical Medicine опубликовал результаты исследования, проведенные при вакцинации населения в Сан-Марино российским препаратом «Спутник V».

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Согласно результатам, случаев смерти или госпитализации зафиксировано не было, побочные эффекты после процедуры длились не более двух дней и носили легкий или умеренный характер. Отмечается, что у людей старше 60 лет побочные эффекты встречались значительно реже, чем после других одобренных в европейской республике препаратов.

Симптомы после вакцинации были аналогичны симптомам после других вакцин. Люди жаловались на боль и припухлость в месте укола, головную боль, боль в суставах или мышцах, слабость, общее недомогание, озноб и жар. Люди в возрасте 60–89 лет сообщали о каких-то симптомах в 43,7% случаев.

Исследование проводилось в Сан-Марино с 4 марта по 8 апреля 2021 года. В нем приняли участие 2558 граждан от 18 до 80 лет. Участники прививались одной или двумя дозами российской вакцины.

Минздрав России зарегистрировал «Спутник V» в августе 2020 года. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в более 60 странах.