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Firefox будет прятать данные о посещённых сайтах от провайдера по умолчанию

Ferra.ru
32 минуты назад
Разработчики браузера Firefox решили включить по умолчанию режим DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS). Правда, пока это будет распространяться только на пользователей из Канады и США.
Firefox начнет прятать данные о посещенных сайтах от провайдера
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Режим DoH будет охватывать всех пользователей из Канады к концу сентября. Их предупредят об активации режима. От него можно отказаться, тогда будет по-прежнему использоваться традиционная схема отправки незашифрованных запросов к DNS-серверу провайдера.
Firefox тщательно отбирает провайдеров DoH. Они обязаны не цензурировать, не фильтровать, не вмешиваться и не блокировать DNS-трафик в большинстве случаев. Исключения прописаны законодательством.
DoH позволяет бороться с утечками сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров. В России пока DoH по умолчанию не включён.
Наука и техника,Канада,Соединенные Штаты,
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