Какие вакцины защищают от «дельта»-штамма COVID

Вакцины, наиболее эффективные от индийского варианта коронавирусной инфекции («дельта"-штамм) назвал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов 10 июля в интервью РИА Новости.

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По словам специалиста, высокий уровень защиты от «дельта"-штамма показали мРНК и векторные вакцины, в том числе российская «Спутник V». Ключевыми компонентами таких вакцин являются вирусы, матричная РНК и белки.

Нетесов уточнил, что от исходного варианта SARS-CoV-2 такие вакцины защищали на 95%, от варианта «дельта» степень защиты составляет не менее 90%. Это по-прежнему очень высокий показатель.

Учёный добавил, что избежать заражения и справиться с коронавирусом нового типа поможет ношение защитных масок и массовая вакцинация. Также, по мнению Нетесова, важна сознательность граждан в борьбе с инфекцией.