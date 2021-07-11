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Учёный назвал вакцины, защищающие от «дельта»-штамма коронавируса

ИА Regnum
1 час назад
Вакцины, наиболее эффективные от индийского варианта коронавирусной инфекции («дельта"-штамм) назвал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов 10 июля в интервью РИА Новости.
Какие вакцины защищают от «дельта»-штамма COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам специалиста, высокий уровень защиты от «дельта"-штамма показали мРНК и векторные вакцины, в том числе российская «Спутник V». Ключевыми компонентами таких вакцин являются вирусы, матричная РНК и белки.
Нетесов уточнил, что от исходного варианта SARS-CoV-2 такие вакцины защищали на 95%, от варианта «дельта» степень защиты составляет не менее 90%. Это по-прежнему очень высокий показатель.
Учёный добавил, что избежать заражения и справиться с коронавирусом нового типа поможет ношение защитных масок и массовая вакцинация. Также, по мнению Нетесова, важна сознательность граждан в борьбе с инфекцией.
Ранее ИА REGNUM сообщало об уникальных «супер-распространителях» коронавируса нового типа, которые могут заражать окружающих дольше, чем среднестатистический инфицированный SARS-CoV-2.
Наука и техника,Сергей Нетесов,РАН,РИА Новости,ИА REGNUM,
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