Название "цыганский мотылек" сочли расистским

Ранее немецкая компания Knorr заявила
о том, что собирается переименовать один из своих популярных продуктов — «цыганский соус» — из-за обвинений в расизме. Подобные меры принимали и другие компании. PepsiCo, владеющая производителем готовых завтраков Quaker Oats Company, изменила название линейки продуктов Aunt Jemima («Тетушка Джемайма»), на упаковках которых была изображена чернокожая женщина. Американская компания Dreyer’s отказалась
от названия торта-мороженого EskimoPie — в знак уважения перед коренными народами Америки.