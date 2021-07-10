Название "цыганский мотылек" сочли расистским

Ученые в США сочли расистскими названия «цыганский мотылек» (Gypsy Moth, Lymantria dispar) и «цыганский муравей» (Gypsy Ant, Aphaenogaster araneoides). Как сообщает NPR, энтомологическое общество Америки намерено переименовать данные виды.

Это первый случай, когда научное общество отказывается от общего названия насекомых на том основании, что оно оскорбительно для определенной группы людей.

«Слова имеют значение, и то, как мы называем что-то, тоже имеет значение. Использование прежнего названия мотыльков было очень обидным для цыганского народа», — отметил исполнительный директор общества Крис Стелциг.

По его словам, новые термины могут быть подобраны уже к концу 2021 года.

В России цыганские мотыльки известны как непарные шелкопряды. Ученые называют их серьезным лесным вредителем. Личинки гусениц очень прожорливы и могут повреждать до 300 видов растений, нанося огромный ущерб сельскому хозяйству. Цыганские муравьи, в свою очередь, получили название за любовь к странствованиям.