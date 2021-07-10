Хакеры атаковали германский округ

Злоумышленники, вероятно, при атаке использовали вирусы-вымогатели. Власти округа из-за выхода из строя серверов временно не могут выплачивать социальные пособия и оперативно обрабатывать поступающие от граждан обращения. К расследованию подключены сотрудники Федерального управления информационной безопасности (BSI).