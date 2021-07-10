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Подсчитаны шансы заразиться индийским штаммом COVID-19 без маски

Майк Габриелян
2 часа назад
У людей, пренебрегающих масками, в два раза выше шансы заразиться дельта-штаммом коронавируса. Об этом заявил российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, передаёт РИА Новости.
Подсчитаны шансы заразиться индийским штаммом COVID-19 без маски
Фото: ТАССТАСС
Ученый отметил, что высокая заразность является главной особенностью индийского штамма. Он размножается намного быстрее старой «версии» коронавируса.
«У прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трех, а у варианта «дельта» – около пяти», - сказал Нетесов.
Он добавил, что любыми штаммами вируса можно заразиться на улице или в кафе, и призвал носить защитные средства.
Сергей Нетесов - доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ).
Дельта-вариант коронавируса — индийский штамм, который начал распространяться по всему миру после британского штамма (альфа-вариант). Существует также вариант «дельта плюс». Ученые из Вашингтонского университета уже изучают новую мутацию - «эпсилон-штамм» COVID-19.
Наука и техника,Сергей Нетесов,РАН,РИА Новости,
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