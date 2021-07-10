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Жители столицы выстроились в очереди на вакцинацию "КовиВаком"

Газета.Ruиещё 6
10 часов назад
Вакцина против COVID-19 "КовиВак" появилась в столице, привиться ею можно с 10 июля. По информации телеканала "360", москвичи уже встали в очередь на прививку. Привиться от коронавирусной инфекции жители города могут в 14 павильонах "Здоровая Москва". Для этого не требуется запись, вакцинация является бесплатной. В каждом пункте в Москве ограничено количество - не более 850 доз. Российская вакцина "КовиВак" была создана в Центре имени Чумакова. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств. В результате вакцина сохраняет способность вызывать иммунную реакцию у человека. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Ранее Центр Чумакова сообщил об эффективности "КовиВака" против штамма "дельта".
Жители столицы выстроились в очереди на вакцинацию "КовиВаком"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,Российский фонд прямых инвестиций,Москва,
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