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Популярный препарат для лечения COVID-19 оказался бесполезным

News.ruиещё 1
12 минут назад
«Азитромицин», которым часто лечат больных COVID-19, оказался бесполезен в борьбе с заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID) со ссылкой на статью в научном журнале Lancet Respiratory Medicine.
Популярный препарат для лечения COVID-19 оказался бесполезным
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Выяснилось, что лекарство не улучшает состояние пациентов и не снижало риск их перевода в реанимационные отделения.
Учёные, проводившие исследование, обратились к медикам всех государств в ближайшее время отказаться от использования этого препарата.
Крайне важно, чтобы медики всех стран мира в ближайшее время отказались от использования этого препарата для борьбы с COVID-19, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию, — говорится в документе.
«Фавипиравир» остаётся приоритетным препаратом при лечении коронавирусной инфекции в России при любом течении заболевания. Об этом в феврале 2021 года заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Тогда же Минздрав исключил из методических рекомендаций по коронавирусу «Азитромицин».
Наука и техника,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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