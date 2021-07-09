"Золото Византии" обнаружено в Израиле

Израиле археологи при проведении раскопок в порту древней Кесарии на севере страны обнаружили золотые византийские монеты, которые ученые уже назвали чрезвычайно редкими для этих мест артефактами.

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Как сообщает Greek Reporter, монеты были обнаружены в Кесарии - древнем городе, который располагался между современными Тель-Авивом и Хайфой . Они датируются XI веком нашей эры.

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Находка приятно удивила исследователей. Как правило, в указанном регионе в ходе раскопок археологи находят фатимидские динары. Поэтому византийские золотые монеты были названы ошеломляющей находкой.

Интересно и то, как именно они были найдены. Ранее в Кесарии был обнаружен клад монет, состоявший как раз из фатимидских динаров. Он хранился в нескольких глиняных сосудах. В рамках нового исследования эксперты изучали уже сами сосуды. Они тщательно очищали их в надежде найти биологические образцы на стенках.

Это позволило бы определить, что хранилось в сосудах до того, как в них были спрятаны монеты. К большому удивлению археологов при очистке сосудов и были найдены редкие византийские монеты, которые не были замечены при первоначальном исследовании.

Управление древностей Израиля в своем пресс-релизе отметило, что эти открытия имеют и чрезвычайно важное историческое значение. Монеты, по сути, представляют собой "материальную подпись" исторических событий, о которых до сих пор историкам было известно только по письменным источникам.

"Теперь у нас есть четкое свидетельство того, как жители города прятали свои сокровища", - говорит доктор Роберт Кул, старший куратор Израильского управления древностей.

В XI веке Кесария была оживленным и шумным портовым городом с пышными садами, окружавшими его. Он подвергся осаде крестоносцев, которые вырубили роскошные сады, чтобы построить лагерь для своих солдат. Город сдался на 15-й день осады.